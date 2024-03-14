На Одещині знайшли застреленим прикордонника: що відомо

Про подію було повідомлено правоохоронні органи

На Одещині в одному з підрозділів Держприкордонслужби виявили тіло прикордонника з вогнепальним пораненням. За цим фактом ведеться розслідування.

Про це речник ДПСУ полковник Андрій Демченко розповів "Телеграфу". Він підтвердив інформацію із соціальних мереж про виявлення бездихного тіла прикордонника.

"Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що спричинило смерть прикордонника — встановлюють слідчі органи", — сказав Демченко.

Він також додав, що про подію було повідомлено правоохоронні органи. У той же час, прикордонним загоном призначено службове розслідування, щоб з’ясувати всі деталі".

Також видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, пише, що подія сталася не на кордоні з Молдовою, як пишуть у соціальних мережах, а в прикордонному підрозділі під назвою "Зручне".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Іспанії виявили мертвим російського пілота, який перегнав в Україну ворожий гелікоптер. У Головному управлінні розвідки України підтвердили смерть Максима Кузьмінова. Його тіло з вогнепальними пораненнями було знайдено 13 лютого на паркуванні у муніципалітеті Ла-Вілла-Джойоза.