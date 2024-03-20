Мати вбитої в Німеччині українки знайшли мертвою: нові подробиці трагедії

Результатів розтину поки що немає

У Німеччині знайшли мертвою вбитої в Німеччині українки Маргарити Разаз Марину Стеценко. Її тіло було виявлено в озері неподалік Бад-Шенборна.

Про це у середу, 20 березня, повідомляє BILD. Цю інформацію підтвердила поліція та прокуратура.

"Служби екстреної допомоги виявили в озері неподалік Бад-Шенборна (округ Карлсруе) тіло, яке "мабуть" належало 51-річній матері", — йдеться в повідомленні.

Газета Badische Neuesten Nachrichten публікує інформацію про те, що тіло жінки знайшли у рибальському озері Круммес Лох.

"Тепер є визначеність. Поліція підтверджує, що тіло 51-річної зниклої жінки було знайдено в рибальському озері Круммес Лох поблизу Бад-Шенборна у вівторок вдень.

На підставі своїх висновків слідчі припускають, що вона також померла внаслідок зовнішнього насильства. Результату розтину поки що немає", — йдеться в матеріалі.

Зазначимо, що днем раніше, 19 березня, водолази проводили пошуки тіла Марини Стеценко у тому самому озері, на березі якого знайшли тіло Маргарити.

Фото: Майкл Раффлер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 березня поточного року на річковому пандусі на березі Рейну в Хоккенхаймі (Німеччина) знайшли тіло 27-річної українки Маргарити Разаз. Його помітив випадковий перехожий, який повідомив про це поліцію. На тілі дівчини було видно сліди насильницької смерті. Крім того, зникла її дочка Мія, якій було п’ять тижнів, та її 51-річна мати Марина Стеценко. За тиждень доньку знайшли. Вона перебувала у подружжя 44-річного німця Марка та 43-річної уродженки Росії Інни. Їх затримали працівники поліції.

Як повідомляли сусіди, Інна останнім часом говорила про народження дитини, хоча ознак вагітності вона не мала. Підозрювана зізнавалася, що хоче "маленьку принцесу". Інна і Марко мали трьох синів. Поліцейські мають версію, що викрадення дівчинки пара планувала заздалегідь, оскільки ще в грудні Марко показував сусідці рожеву дитячу шапочку, яку вони купили для дитини.