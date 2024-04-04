НАТО готується вводити війська в Україну? Радник Держдепу США здивував заявою

Такі дії допомогли б розвантажити частину українських військових.

Британія, Франція та країни Північної Європи вже нібито готуються до відправки військ до України, щоб не допустити "катастрофічної поразки" ЗСУ. Це дасть змогу зняти частину навантаження з українських військових у тилу.

Таку заяву зробив консультант Держдепу США, письменник та історик Едвард Люттвак у своїй колонці для UnHerd. За його словами, йдеться як про відправлення невеликих елітних підрозділів, так і допоміжний персонал. Важливо, що жодної офіційної інформації щодо теми запровадження військ немає.

"Країнам НАТО незабаром доведеться відправити солдатів в Україну, інакше вони змиряться з катастрофічною поразкою. Британці та французи разом з країнами Північної Європи вже потихеньку готуються до відправки військ — як невеликих елітних підрозділів, так і матеріально-технічного та допоміжного персоналу — які можуть залишатися вдалині". від лінії фронту", — пише Люттвак.

Він додав, що такі дії допомогли б розвантажити частину українських військових у тилу та відправити більше на фронт. При цьому, на його думку, Штати не можуть надати більше військ, ніж 40 тис. осіб, які вже знаходяться в Європі, через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань.

Тому цим повинні зайнятися інші члени НАТО, густонаселені: Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. Інакше, як вважає Люттвак, Україна програє війну, і Росія нападе на Європу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не відкидає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак це питання не обговорювалося всерйоз. Пізніше він пояснив, що не мав на увазі участь військ у бойових діях.