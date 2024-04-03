Допомога не знадобиться: Макрон зробив резонансну заяву щодо введення військ в Україну

Президент Франції Емануель Макрон, який розглядає введення французьких військ в Україну, відповів на побоювання США, що це може втягнути західні країни у конфлікт із Росією. Він заявив, що допомога США і НАТО не буде потрібна, навіть якщо по французьких військах в Україні РФ завдасть удару.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Вашингтон побоюється, що у разі, якщо Росія вдарить по французькому військовому контингенту у разі його запровадження в Україну, Захід буде втягнутий у війну з РФ. У відповідь Макрон заявив, що навіть у цьому випадку залучення США і країн НАТО не буде потрібно.

Джерела розповіли WSJ, що французький лідер закликав президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца зайняти "позицію стратегічної двозначності щодо Росії, яка залишила б усі військові варіанти на столі". Франція намагалася переконати Німеччину та США припинити заявляти про межі свого залучення у війну Росії проти України.

Однак обидві країни відмовилися діяти таким чином. Байден відмовився через побоювання ескалації, а Шольц через острах, що пропозиція Макрона може розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон за підсумками Конференції на підтримку України заявив, що не відкидає, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні. У березні Макрон неодноразово наголошував на тому, що французькі війська можуть опинитися в Україні у разі ескалації з боку РФ. Він також попереджав, що Франція не має червоних ліній щодо підтримки України. Також Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну.

Що стоїть за змінами в публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають усередині Франції і чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна читайте в інтерв’ю "Телеграфу" французького політолога, керівника паризького Центру досліджень та розробок політичних рішень (CERAP) та старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики (СЄРА) Ніколя Тензера: Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа