НАТО готовится вводить войска в Украину? Советник Госдепа США удивил заявлением

Такие действия помогли бы разгрузить часть украинских военных

Британия, Франция и страны Северной Европы уже якобы готовятся к отправке войск в Украину, чтобы не допустить "катастрофического поражения" ВСУ. Это даст возможность снять часть нагрузки с украинских военных в тылу.

Такое заявление сделал консультант Госдепа США, писатель и историк Эдвард Люттвак в своей колонке для UnHerd. По его словам, речь идет как об отправке небольших элитных подразделений, так и вспомогательного персонала. Важно отметить, что никакой официальной информации насчет темы введения войск нет.

"Странам НАТО вскоре придется отправить солдат в Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже потихоньку готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала — которые могут оставаться вдали от линии фронта", — пишет Люттвак.

Он добавил, что такие действия помогли бы разгрузить часть украинских военных в тылу и отправить больше на фронт. При этом, по его мнению Штаты не могут предоставить больше войск, чем 40 тыс. человек, которые уже находятся в Европе, из-за угрозы вторжения Китая на Тайвань.

Поэтому этим должны заняться другие члены НАТО, более густонаселенные: Германия, Франция, Италия и Испания. В противном случае, как полагает Люттвак, Украина проиграет войну и Россия нападет на Европу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля 2024 года президент Франции Эмманюель Макрон сказал, что не исключает возможность введения войск НАТО в Украину. Однако этот вопрос не обсуждался всерьез. Позже он пояснил, что не имел в виду участие войск в боевых действиях.