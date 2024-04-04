Це вперше. Кількість українців, які вірять у повернення до кордонів 91 року, впала нижче 50% ― опитування

Лише один зі ста респондентів вважає, що Росія зможе повністю окупувати територію нашої країни

В Україні знизилась частка громадян, які вірять у повернення до кордонів 1991 року. Наразі їх лише 45%.

Кількість українців, які вірять у повернення всіх українських територій, вперше впала до показника меншого за 50%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє NV.

Землевласники виступають проти того, щоб ЗСУ будували оборонні рубежі на їх землі

У межах опитування, яке було проведене 17-21 лютого 2024 року, українцям запропонували відповісти на питання, якими вони бачать межі України після завершення війни. Більшість респондентів вірить у повернення до кордонів 1991 року. Проте такої думки лише 45%, хоча ще у вересні 2023 року в це вірили 68% опитаних.

З опитаних 16 відсотків вірять, що Україні вдасться повернути контроль над територіями, які РФ захопила після 22 лютого 2024 року. Стільки ж респондентів вважають, що Росія окупує ще якісь нові землі.

У можливість повернення або Криму, або окупованих земель Донбасу вірять по 7% респондентів. Лише кожен сотий впевнений, що ЗС РФ вдасться окупувати всю територію України.

Цікаво, що найбільш позитивно на завершення війни дивляться респонденти у віці від 51 року. У повернення України до кордонів 1991 року вірять 52% опитаних у цій віковій категорії. Найбільш песимістичними є представники молоді 18-35 років. Лише 37% з них вірять у цей сценарій.

На заході та в центрі в повернення усіх територій України вірять 46% респондентів. На сході та півдні цей показник складає 44 відсотки.

Зазначимо, представники Сил оборони та влади неодноразово повідомляли, що головною метою є вихід на кордони 1991 року. Проте наразі в України немає достатніх ресурсів на це, вважає офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай.

Раніше провели опитування про ставлення українців до ухилянтів. Більшість з респондентів відповіли, що розуміють їх. Значна частка опитаних зізнались, що відчувають сором через ухилянтів.

"Телеграф" раніше провів власне опитування в Одесі. Місцевих жителів та гостей запитали про ставлення до Росії. Відповіді респондентів були красномовними.