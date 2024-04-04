Це вперше. Кількість українців, які вірять у повернення до кордонів 91 року, впала нижче 50% ― опитування
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Лише один зі ста респондентів вважає, що Росія зможе повністю окупувати територію нашої країни
В Україні знизилась частка громадян, які вірять у повернення до кордонів 1991 року. Наразі їх лише 45%.
Кількість українців, які вірять у повернення всіх українських територій, вперше впала до показника меншого за 50%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє NV.
У межах опитування, яке було проведене 17-21 лютого 2024 року, українцям запропонували відповісти на питання, якими вони бачать межі України після завершення війни. Більшість респондентів вірить у повернення до кордонів 1991 року. Проте такої думки лише 45%, хоча ще у вересні 2023 року в це вірили 68% опитаних.
З опитаних 16 відсотків вірять, що Україні вдасться повернути контроль над територіями, які РФ захопила після 22 лютого 2024 року. Стільки ж респондентів вважають, що Росія окупує ще якісь нові землі.
У можливість повернення або Криму, або окупованих земель Донбасу вірять по 7% респондентів. Лише кожен сотий впевнений, що ЗС РФ вдасться окупувати всю територію України.
Цікаво, що найбільш позитивно на завершення війни дивляться респонденти у віці від 51 року. У повернення України до кордонів 1991 року вірять 52% опитаних у цій віковій категорії. Найбільш песимістичними є представники молоді 18-35 років. Лише 37% з них вірять у цей сценарій.
На заході та в центрі в повернення усіх територій України вірять 46% респондентів. На сході та півдні цей показник складає 44 відсотки.
Зазначимо, представники Сил оборони та влади неодноразово повідомляли, що головною метою є вихід на кордони 1991 року. Проте наразі в України немає достатніх ресурсів на це, вважає офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай.
Раніше провели опитування про ставлення українців до ухилянтів. Більшість з респондентів відповіли, що розуміють їх. Значна частка опитаних зізнались, що відчувають сором через ухилянтів.
"Телеграф" раніше провів власне опитування в Одесі. Місцевих жителів та гостей запитали про ставлення до Росії. Відповіді респондентів були красномовними.