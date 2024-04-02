В астрологію та Таро вірить половина українців: опитування показало дві особливості

Люди з низьким достатком частіше вірять у псевдонауки

Нове опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що 43% українців вірять мінімум в одну псевдонауку ― астрологію, тарологію чи екстрасенсорику. Встановлено, що частіше в ці псевдонауки вірять жінки, особи у віці від 60 років та респонденти з низьким рівнем доходу.

Результати всеукраїнського опитування, яке проводили з 17 лютого по 5 березня 2024 року, опубліковані на сайті КМІС. Серед опитаних жінок у будь-яку з псевдонаук вірять 49% респонденток, а у чоловіків цей показник складає 36%.

Результати опитування КМІС

Високий рівень довіри до псевдонаук серед осіб старше 60 років ― 51%. У молоді до 30 років цей показник складає 26%. Серед осіб з низьким рівнем достатку хоча б в одну з псевдонаук вірить 65% респондентів.

Розподіл довіри до псевдонаук згідно з опитуванням КМІС:

астрологія ― 35%;

екстрасенсорні здібності ― 25%;

тарологія ― 15%.

Чому українці вірять у псевдонауки

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що ріст популярності астрології, тарології та інших недоведених наук невипадковий. Інтерес до них виникає під час кризових періодів.

"Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є "сприятливим" середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія", ― сказав Грушецький.

На ріст довіри до псевдонаук впливає декілька факторів. В першу чергу це психологічний стан людей. До того ж сьогодні отримати доступ до таких послуг легко завдяки цифровим технологіям.

"За результатами опитування КМІС для NDI у листопаді 2023 року 66% українців відзначали погіршення психічного здоров’я після повномасштабного вторгнення (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Крім цього, вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощує" дотик мешканців до астрологів, віщунок тощо", ― сказав Грушецький.

Нагадаємо, у лютому КМІС проводив опитування стосовно віри українців у те, що Захід надає Україні підтримку у мірі можливостей. 44% відмітили зниження допомоги від партнерів. Вони вважають, що Захід вже втомився від війни. Проте 49% продовжують вірити, що партнери підтримують Україну наскільки можуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилось ставлення до російськомовних. Опитування КМІС показало зміну динаміки у 2023 році.