Наприкінці 2022 року у максимальну допомогу партнерів вірили 76% українців

Майже половина українців (49%) вірять, що Захід продовжує у міру можливостей підтримувати Україну. Натомість 44% вважають, що Захід втомлюється від України, а його підтримка слабка.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Соціологи нагадали, що наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід втомлюється від України. На початку жовтня 2023 року частка українців, які так вважали, сягнула 30%, а зараз — 44%.

При цьому у незмінну підтримку Заходу наприкінці 2022 року вірили 76% українців, у жовтні 2023 року — 63%. У лютому 2024 року цю віру зберігають 49% опитаних.

"У всіх регіонах значно зросла частка тих, хто відчуває, що Захід втомлюється і його підтримка слабка. Важливо звернути увагу, що на Півдні та Сході – регіонах, які ближчі до зони бойових дій – вже більше тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України та хоче тиснути для поступок", — йдеться в пресрелізі.

КМІС проводив опитування серед 1052 респондентів у період 17-23 лютого. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що західні країни зробили недостатньо для підтримки України – як у 2014 році, так і у 2022 році. Захід мав достатньо сміливості, щоб прийняти в НАТО дві нові країни – Фінляндію та Швецію – але досі недостатньо сміливий, щоб забезпечити Україну всім необхідним, щоб протистояти російським терористам.