Ніхто не хоче помирати? Скільки українців розуміють ухилянтів - опубліковане опитування

43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації

Понад 50% українців не засуджують тих, хто ухиляється від мобілізації та військової служби. Адже їх можна зрозуміти, "ніхто не хоче помирати".

Про це пише "Інтерфакс-Україна", спираючись на дані опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. І лише 43% опитаних українців "відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації".

Виходячи з отриманих даних опитування, ставлення суспільства до мобілізації наразі дуже суперечливе. Адже 53,9% респондентів згодні з твердженням "тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти — ніхто не хоче помирати". На противагу, тільки 17,2% не згодні з цим і 29% утрималися від відповіді.

"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", — роблять висновки експерти.

За даними опитування, найбільш лояльними у питанні мобілізації жителі південних областей, адже серед них понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

І лише майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації (серед жителів півдня таких майже 50%).

Зазначається, що опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді розповіли про нові зміни у законопроєкті про мобілізацію. На військовому обліку мають бути всі.