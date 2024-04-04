Это впервые. Количество украинцев, верящих в возвращение к границам 91 года, упало ниже 50% ― опрос
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Только один из ста респондентов считает, что Россия сможет полностью оккупировать территорию нашей страны
В Украине снизилась доля граждан, верящих в возвращение к границам 1991 года. Сейчас их всего 45%.
Количество украинцев, верящих в возвращение всех украинских территорий, впервые упало до показателя менее 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, сообщает NV.
В рамках опроса, проведенного 17-21 февраля 2024 года, украинцам предложили ответить на вопросы, какими они видят границы Украины после завершения войны. Большинство респондентов верят в возвращение к границам 1991 года. Однако такого мнения только 45%, хотя еще в сентябре 2023 года в это верили 68% опрошенных.
Из опрошенных 16 процентов верят, что Украине удастся вернуть контроль над территориями, которые захватила РФ после 22 февраля 2024 года. Столько же респондентов считают, что Россия оккупирует еще новые земли.
В возможность возвращения либо Крыма, либо оккупированных земель Донбасса верят по 7% респондентов. Только каждый сотый уверен, что ВС РФ удастся оккупировать всю территорию Украины.
Интересно, что наиболее положительные сценарии завершения войны у респондентов в возрасте от 51 года. В возвращение Украины к границам 1991 года верят 52% опрошенных в этой возрастной категории. Наиболее пессимистическими являются представители молодежи 18-35 лет. Только 37% из них верят в этот сценарий.
На западе и в центре в возвращение всех территорий Украины верят 46% респондентов. На востоке и юге этот показатель составляет 44 процента.
Отметим, что представители Сил обороны и властей неоднократно сообщали, что главной целью является выход на границы 1991 года. Однако пока у Украины нет достаточных ресурсов для этого, считает офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай.
Ранее провели опрос об отношении украинцев к уклонистам. Большинство респондентов ответили, что понимают их. Значительная часть опрошенных призналась, что испытывают стыд из-за уклонистов.
"Телеграф" ранее провел собственный опрос в Одессе. Местных жителей и гостей спросили об отношении России. Ответы респондентов были красноречивыми.