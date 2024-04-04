500 тис. мобілізованих – це мінімум для початку: Дикий розповів, скільки насправді потрібно призвати

Зеленський та Сирський заявляють, що така кількість мобілізованих країні не знадобиться

Під час нової хвилі мобілізації в Україні до Збройних сил необхідно призвати до 500 тис осіб. Це є базова потреба. А потім щомісяця набирати у Сили оборони ще по 20 тисяч.

Таку заяву зробив ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

"Цифра в 500 тис. – це базова потреба, яку потрібно зробили саме зараз. В одну хвилю, як росіяни беруть 300 тисяч. А потім щомісяця набирати по 20 тис.", — заявив він.

Він додав, що нестача людей в армії відбулася через те, що темпи мобілізації населення за останні півтора роки були знижені.

При цьому президент Володимир Зеленський 3 квітня на прес-конференції в Києві заявив, що Україна не потребує мобілізації 500 тисяч людей. Відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки буде мобілізовано до Сил оборони, Зеленський зазначив, що "поки не готовий це сказати".

Водночас, глава держави розповів, скільки планує мобілізувати військових на 1 червня Росії. Йдеться про 300 тисяч людей.

Слова Володимира Зеленського підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена .

У Міністерстві оборони України заявили, що з міркувань безпеки не можуть коментувати кількість мобілізованих, необхідно для залучення до Сили оборони.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні скоротили вік призову на термінову службу до армії.