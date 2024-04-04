500 тыс. мобилизованных - это минимум для начала: Дикий рассказал, сколько на самом деле нужно призвать

Зеленский и Сырский заявляют, что такое число мобилизованных стране не понадобится

Во время новой волны мобилизации в Украине в вооруженные силы необходимо призвать до 500 тыс человек. Это базовая потребность. А потом ежемесячно набирать в Силы обороны еще по 20 тысяч.

Такое заявление сделал ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

"Цифра в 500 тыс – это базовая потребность, которую нужно сделали именно сейчас. В одну волну, как россияне берут 300 тысяч. А потом ежемесячно набирать по 20 тыс.", — заявил он.

Он добавил, что нехватка людей в армии произошла из-за того, что темпы мобилизации населения за последние полтора года были снижены.

При этом президент Владимир Зеленский 3 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тысяч человек. Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько будет мобилизовано в Силы обороны, Зеленский отметил, что "пока не готов это сказать".

В то же время глава государства рассказал, сколько планирует мобилизовать военных на 1 июня России. Речь идет о 300 тысячах человек.

Слова Владимира Зеленского подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.

В Министерстве обороны Украины заявили, что из соображений безопасности не могут комментировать количество мобилизованных, необходимых для привлечения в Силы обороны.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине сократили возраст призыва на срочную службу в армию.