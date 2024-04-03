Якщо Путін оголосить мобілізацію, вона стане останньою "мирною" у РФ: соціолог назвав причини

Росіяни стали гірше жити й більшість з них не хоче помирати за диктатора

Попри те, що в Кремлі хочуть призвати на службу 150 тисяч людей, президент РФ Володимир Путін поки не оголошував масштабну мобілізацію. Якщо він це зробить, то будуть украй негативні наслідки, але без серйозних протестів у суспільстві.

Таку думку озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" голова Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. За його словами, Путін сам розуміє, що має певні ліміти на тоталітарні замашки.

За словами Шульги, 74% росіян проти нової мобілізації хвилі. При цьому, якщо російський президент її все ж таки оголосить, то росіяни навряд чи вийдуть на протести чи мітинги проти влади.

"У Кремлі розуміли, що друга хвиля мобілізації буде набагато важчою за першу. Ще рік тому вони створили електронний реєстр. Думаю, що можуть і кордони закрити. Вони будуть технічно краще підготовлені", — вважає експерт.

Але загалом нова масштабна мобілізація матиме вкрай негативні наслідки у суспільстві. Олександр Шульга нагадав, що Володимир Путін вже давав обіцянку не оголошувати масової мобілізації, але одного разу її вже порушив. І якщо порушить вдруге, це може стати "останнім лімітом".

"Цей ліміт у тому, що ви не лізете в політику, а я вам даю більш-менш жити, заробляти чи ще щось. Він уже порушив про "заробляти", а тепер питання ще й про "жити". Росіяни начебто не лізуть у політику. Але все одно йому мало. У них погіршується життя, а їх забирають на війну. Думаю, що навіть путінський режим має ліміти, попри всі тоталітарні замашки", — вважає Шульга.

Але, попри ймовірні негативні наслідки, Кремль може оголосити ще одну хвилю мобілізації, але вона стане останньою. Хоч і без серйозних потрясінь та заворушень.

Детальніше про мобілізацію у РФ читайте в нашому матеріалі: "Росію чекає остання мобілізація": соціолог про смерть Путіна, ризики для Кремля та справжніх росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін готується до ескалації війни в Україні після теракту у "Крокусі". Негативної реакції від НП було набагато менше, ніж позитивної, кажуть експерти.