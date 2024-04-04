Блокування рахунків та інші скандальні норми: Разумков розповів, чи дійсно їх прибрали з законопроєкту про мобілізацію

Сюрпризи ще будуть

У фракції партії "Слуга народу" кажуть, що прибрали з законопроєкту найбільш суперечливі норми. Наприклад, блокування рахунків, а також обмеження надання консульських послуг. Чи дійсно це так?

Відповідь на це питання в інтерв'ю для "Телеграфу" дав ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков. За його словами ці норми дійсно прибрали. Проте залишилося ще запитання по транспорту.

"Але! Вірити не можна. Кілька тижнів тому була заява від членів комітету про те, що не будуть знижувати вік мобілізації до 25 років, тому що це було проголосовано в іншому законопроєкті, який рік лежав на підписі у президента. Та відбувається одне з крайніх засідань комітету і вони змінюють позицію і знижують рівень до 25 років. То як вірити тоді?", — каже він.

Разумков додав, що це не до колег по парламенту запитання. Ексспікер говорить, що вони отримали вказівку з Офісу президента і вони знову вимушені, похиливши голову, робити речі, за які їм самостійно буде потім соромно.

У нього запитали, чи будуть ще сюрпризи щодо мобілізації. Він відповів, що так.

Зазначимо, за словами нардепа Олега Дунди, якщо у законопроєкті про мобілізацію вік не буде знижений до 25 років, втратить сенс підписаний раніше президентом закон про зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків з 27 до 25 років. Річ у тому, що в таких "спірних" випадках з різними цифрами чинність має закон, ухвалений останнім.

Більше про те, чому закон про мобілізацію і досі не прийняли, чи будуть все ж таки мобілізовані 18-річні? Відповіді на ці запитання читайте в першій частині інтерв’ю Дмитра Разумкова "Телеграфу" — "Закон про мобілізацію ще не прийнятий, а вже зашкодив державі" – Дмитро Разумков про помилки влади та план "Б" для України

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який нещодавно анонсував переформатування армії, відповів на питання про мобілізацію 500 тисяч людей. Після аудиту ця цифра була суттєво зменшена, до того ж вона включає ще й добровольців.