Мобілізація 18-річних: Разумков розповів, чи буде прийнята депутатами скандальна норма

Це, мабуть, одна з найбільш проблемних речей, яка була, каже Разумков

В новому законопроєкті про мобілізацію знайшлася скандальна норма про мобілізацію громадян з 18-річного віку. Її виправили і ймовірно вже не зможуть "протягнути".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков.

"Ми знайшли цю норму і я не знаю, це була помилка людей, які не знають, що вони пишуть, чи це було зроблено навмисне", — каже він.

Але за його словами, заклали норму так, що з'являлася можливість мобілізувати людину після проходження базової військової служби, яку людина могла пройти у 18 років.

"Коли я поставив пряме запитання на комітеті, чи можуть мобілізувати з 18 років, відповідь була "Так"", — акцентував він.

Разумков впевнений, що ця норма вже не пройде, тому що дали великий резонанс, і "протягнути її через зал" буде неможливо, вважає ексспікер ВР.

Його також запитали, що окрім мобілізації 18-річних може з’явитися до другого читання законопроєкту. Він відповів так:

"Я думаю, що там вже глобально нічого не зміниться. Це, мабуть, одна з найбільш проблемних речей, яка була".

Більше про те, чому Рада досі тягне з ухваленням нових правил мобілізації, та чи будуть все ж таки мобілізовані 18-річні читайте у нашому матеріалі — "Закон про мобілізацію ще не прийнятий, а вже зашкодив державі" – Дмитро Разумков про помилки влади та план "Б" для України.

Раніше "Телеграф" писав, що у квітні для українських військових готують важливі зміни. Буде звільнено майже всіх строковиків