"Це абсурд": у Раді розповіли, чи є кошти на проведення великої мобілізації

У Верховній Раді ще доопрацьовують документ

У законопроєкті про мобілізацію не передбачено виділення з державного бюджету додаткових коштів на її проведення. І ніхто не може пояснили, де їх брати.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков. Він пояснив, що в кожному законопроєкті, який подають у Верховну Раду, пишуть його вартість для бюджету.

За словами нардепа, у документі вказано, що його реалізація не потребує додаткових видатків із державного бюджету. Вів вважає таку ситуацію абсурдною.

"У владі настільки відсутня комунікація між собою, що Роксолана Підласа (голова парламентського Комітету з питань бюджету. — Ред.) сказала, скільки мобілізація буде коштувати бюджету – 722 мільярди гривень. А це фактично плюс 20% до того бюджету, який був вже прийнятий. І де брати ці кошти, ніхто не може пояснити. Міжнародну допомогу ви не можете направити на потреби національної безпеки", — підкреслив Разумков.

Варто зазначити, що у пояснювальній записці до законопроєкту №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" дійсно вказано, що реалізація запропонованого проєкту закону "не потребує додаткових витрат з державного бюджету України".

Більше про те, чому закон про мобілізацію і досі не прийняли, чи будуть все ж таки мобілізовані 18-річні, читайте в першій частині інтерв’ю Дмитра Разумкова "Телеграфу": "Закон про мобілізацію ще не прийнятий, а вже зашкодив державі" – Дмитро Разумков про помилки влади та план "Б" для України.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні за основу законопроєкт щодо посилення мобілізації. 29 березня Комітет Верховної Ради з питань з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.