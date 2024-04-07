Буданов підтримав ініціативу Папи Римського щодо обміну полонених, але є нюанс

У питанні обміну військовополоненими змінився головний посередник

Головний розвідник України Кирило Буданов підтримав пропозицію Папи Римського щодо обміну військовополонених за формулою "всіх на всіх", яку Понтифік висловив днями, у Ватикані. Щоправда, за словами Буданова є один важливий нюанс — переконати в цьому Росію.

Про це очільник українського ГУР сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За словами Буданова, жодної зацікавленості РФ у цьому наразі не видно.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа — переконати Росію", — сказав він.

Крім того, в інтерв'ю телеканалу, голова розвідки повідомив, що нині головним посередником у питаннях обміну військовополоненими є Об'єднані Арабські Емірати. Раніше це була Туреччина.

Нагадаємо, 31 березня, у своєму Великодньому посланні, Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими. Він запропонував здійснити його за формулою "всіх на всіх". Проголошуючи традиційну промову з нагоди свята Воскресіння Христового, Понтифік згадав про війни та конфлікти у світі, зокрема в Ізраїлі та в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабний обмін полоненими, що стався 3 січня. Тоді додому вдалося повернути 230 українців.