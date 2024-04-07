Буданов поддержал инициативу Папы Римского по обмену пленных, но есть нюанс

В вопросе обмена военнопленными сменился главный посредник

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов поддержал предложение Папы Римского по обмену военнопленных по формуле "всех на всех", которое Понтифик выразил на днях в Ватикане. Правда, по словам Буданова, есть один важный нюанс — убедить в этом Россию.

Об этом глава украинского ГУР сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. По словам Буданова, никакой заинтересованности РФ в этом пока не видно.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело — убедить Россию", — сказал он.

Кроме того, в интервью телеканалу, глава разведки сообщил, что ныне главным посредником в вопросах обмена военнопленными являются Объединенные Арабские Эмираты. Раньше это была Турция.

Напомним, 31 марта, в своем Пасхальном послании, Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными. Он предложил осуществить его по формуле "всех на всех". Провозглашая традиционную речь по случаю праздника Воскресения Христова, Понтифик вспомнил о войнах и конфликтах в мире, в частности в Израиле и Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабном обмене пленными, произошедшем 3 января. Тогда домой удалось вернуть 230 украинцев.