Укр

Буданов поддержал инициативу Папы Римского по обмену пленных, но есть нюанс

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Понтифик предложил формулу "всех на всех"
Понтифик предложил формулу "всех на всех". Фото Коллаж "Телеграф"

В вопросе обмена военнопленными сменился главный посредник

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов поддержал предложение Папы Римского по обмену военнопленных по формуле "всех на всех", которое Понтифик выразил на днях в Ватикане. Правда, по словам Буданова, есть один важный нюанс — убедить в этом Россию.

Об этом глава украинского ГУР сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. По словам Буданова, никакой заинтересованности РФ в этом пока не видно.

"Я это полностью поддерживаю. Давайте это сделаем. Осталось одно маленькое дело — убедить Россию", — сказал он.

Кроме того, в интервью телеканалу, глава разведки сообщил, что ныне главным посредником в вопросах обмена военнопленными являются Объединенные Арабские Эмираты. Раньше это была Турция.

Напомним, 31 марта, в своем Пасхальном послании, Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину провести обмен пленными. Он предложил осуществить его по формуле "всех на всех". Провозглашая традиционную речь по случаю праздника Воскресения Христова, Понтифик вспомнил о войнах и конфликтах в мире, в частности в Израиле и Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабном обмене пленными, произошедшем 3 января. Тогда домой удалось вернуть 230 украинцев.

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#Папа Римский #Обмін полоненими #Кирилл Буданов