Папа Римський закликав Україну та Росію провести обмін полоненими: що запропонував понтифік

Останній обмін полоненими відбувся 31 січня

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому посланні закликав Росію та Україну провести обмін полоненими. Він запропонував здійснити його за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Проголошуючи традиційну промову з нагоди свята Воскресіння Христового, він згадав про війни та конфлікти у світі, зокрема в Ізраїлі та в Україні. Понтифік закликав до миру на основі принципів міжнародного права:

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", — зазначив Папа Римський.

Своєю чергою у Координаційному штабі підкреслили, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до проведення обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". Але країна-агресорка не бажає повертати своїх людей.

Нагадаємо, 31 січня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому повернулися ще 207 українців.