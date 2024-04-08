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"Серед користувачів "Газпром", "Роснафта" та інші": хакери знищили дата-центр, який обслуговує ВПК РФ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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"Серед користувачів "Газпром", "Роснафта" та інші": хакери знищили дата-центр, який обслуговує ВПК РФ Новина оновлена 08 квітня 2024, 13:57

Видалено сотні терабайт даних

Українські хакери знову атакували ІТ-інфраструктуру країни-агресорки. Під новий удар потрапив дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова та телекомунікаційна галузі.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч юросіб.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", — розповіло джерело.

Серед користувачів сервісу:

  • "Уральський завод цивільної авіації";
  • "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");
  • "Уральський завод спецтехніки";
  • Газпром;
  • Трансгаз;
  • Лукойл;
  • Роснафта;
  • "Норільський нікель";
  • Ростелеком;
  • Телеком;
  • Мегафон.

Наголошується, що атаку провела хакерська група BLACKJACK спільно кібердепартаментом СБУ.

Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:

  • 400 віртуальних серверів;
  • 42 фізичних сервери.

На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", — додало джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ знайшла хакерів, які атакували "Київстар".

Теги:
#Україна #Росія #Хакери