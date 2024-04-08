"Серед користувачів "Газпром", "Роснафта" та інші": хакери знищили дата-центр, який обслуговує ВПК РФ

Видалено сотні терабайт даних

Українські хакери знову атакували ІТ-інфраструктуру країни-агресорки. Під новий удар потрапив дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова та телекомунікаційна галузі.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч юросіб.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", — розповіло джерело.

Серед користувачів сервісу:

"Уральський завод цивільної авіації";

"НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");

"Уральський завод спецтехніки";

Газпром;

Трансгаз;

Лукойл;

Роснафта;

"Норільський нікель";

Ростелеком;

Телеком;

Мегафон.

Наголошується, що атаку провела хакерська група BLACKJACK спільно кібердепартаментом СБУ.

Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:

400 віртуальних серверів;

42 фізичних сервери.

На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", — додало джерело.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ знайшла хакерів, які атакували "Київстар".