"Серед користувачів "Газпром", "Роснафта" та інші": хакери знищили дата-центр, який обслуговує ВПК РФ
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Видалено сотні терабайт даних
Українські хакери знову атакували ІТ-інфраструктуру країни-агресорки. Під новий удар потрапив дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова та телекомунікаційна галузі.
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч юросіб.
"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", — розповіло джерело.
Серед користувачів сервісу:
- "Уральський завод цивільної авіації";
- "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");
- "Уральський завод спецтехніки";
- Газпром;
- Трансгаз;
- Лукойл;
- Роснафта;
- "Норільський нікель";
- Ростелеком;
- Телеком;
- Мегафон.
Наголошується, що атаку провела хакерська група BLACKJACK спільно кібердепартаментом СБУ.
Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:
- 400 віртуальних серверів;
- 42 фізичних сервери.
На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.
"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", — додало джерело.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ знайшла хакерів, які атакували "Київстар".