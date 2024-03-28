Новини РФ на українських каналах: ворожі хакери атакували ТБ України

Офіційної інформації щодо атаки ще намає

У четвер, 28 березня, російські хакери атакували українське супутникове телебачення. На екранах транслюються російські новини.

Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій. Він опублікував відео, де замість українського ТБ йдуть новини країни-агресора.

За словами користувачів мережі, збій почався о 9:30.

Про подію стало відомо о 9:50 ранку. Наразі офіційної інформації та підтвердження хакерської атаки немає.

Нагадаємо, у березні ГУР та відповідні спецпідрозділи наносили декілька "ударів" по держпідприємствах Росії. Так, вони вчинили масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони РФ та отримали доступ до секретних даних відомства країни-агресорки.

І вже за кілька днів після цієї "роботи" вони атакували платіжну систему "Тройка", сайт "Мосметро", збої стались в роботі "Казанського метрополітену". Були недоступні сайти ticket.rzd.ru та travel.rzd.ru. Також хакери отримали доступ до популярної російської бухгалтерської програми 1С:"Первый бит".

Раніше "Телеграф" писав, що у Пенсійному фонді стався збій. Портал приголомшив українців пікантним фото.