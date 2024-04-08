"Среди пользователей "Газпром", "Роснефть" и другие": хакеры уничтожили дата-центр, обслуживающий ВПК РФ

Удалены сотни терабайт данных

Украинские хакеры снова атаковали IT-инфраструктуру страны-агрессора. Под новый удар попал дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. По их данным в облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц — предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", — рассказал источник.

Среди пользователей сервиса:

"Уральский завод гражданской авиации";

"НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");

"Уральский завод спецтехники";

Газпром;

Трансгаз;

Лукойл;

Роснефть;

"Норильский никель";

Ростелеком;

Телеком;

Мегафон.

Отмечается, что атаку провела хакерская группа BLACKJACK совместно кибердепартаментом СБУ.

Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:

400 виртуальных серверов;

42 физических сервера.

На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", — добавил источник.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла хакеров, атаковавших "Киевстар".