Укр

"Среди пользователей "Газпром", "Роснефть" и другие": хакеры уничтожили дата-центр, обслуживающий ВПК РФ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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"Среди пользователей "Газпром", "Роснефть" и другие": хакеры уничтожили дата-центр, обслуживающий ВПК РФ Новость обновлена 08 апреля 2024, 13:57

Удалены сотни терабайт данных

Украинские хакеры снова атаковали IT-инфраструктуру страны-агрессора. Под новый удар попал дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. По их данным в облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц — предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", — рассказал источник.

Среди пользователей сервиса:

  • "Уральский завод гражданской авиации";
  • "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
  • "Уральский завод спецтехники";
  • Газпром;
  • Трансгаз;
  • Лукойл;
  • Роснефть;
  • "Норильский никель";
  • Ростелеком;
  • Телеком;
  • Мегафон.

Отмечается, что атаку провела хакерская группа BLACKJACK совместно кибердепартаментом СБУ.

Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:

  • 400 виртуальных серверов;
  • 42 физических сервера.

На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", — добавил источник.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла хакеров, атаковавших "Киевстар".

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#Украина #Россия #Хакеры