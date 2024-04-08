"Среди пользователей "Газпром", "Роснефть" и другие": хакеры уничтожили дата-центр, обслуживающий ВПК РФ
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Удалены сотни терабайт данных
Украинские хакеры снова атаковали IT-инфраструктуру страны-агрессора. Под новый удар попал дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли.
Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. По их данным в облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц.
"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц — предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", — рассказал источник.
Среди пользователей сервиса:
- "Уральский завод гражданской авиации";
- "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
- "Уральский завод спецтехники";
- Газпром;
- Трансгаз;
- Лукойл;
- Роснефть;
- "Норильский никель";
- Ростелеком;
- Телеком;
- Мегафон.
Отмечается, что атаку провела хакерская группа BLACKJACK совместно кибердепартаментом СБУ.
Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:
- 400 виртуальных серверов;
- 42 физических сервера.
На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.
"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", — добавил источник.
Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла хакеров, атаковавших "Киевстар".