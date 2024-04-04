Нові матеріали для Гааги: СБУ знайшла хакерів, які атакували "Київстар"

За цей злочин росіянам доведеться відповісти

Служба безпеки України (СБУ) разом з кіберфахівцями встановила причетних до хакерської атаки на "Київстар", яка відбулась 12 грудня 2023 року і призвела до масштабного збою. Матеріали справи будуть передані у Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі.

За цим стоїть хакерське угруповання SandWorm. Воно є штатним підрозділом російського Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ, про що повідомив начальник Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) Служби безпеки України Ілля Вітюк, пише пресслужба СБУ.

У СБУ знайшли причетних до хакерської атаки на "Київстар"

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а надалі передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні", ― сказав Вітюк.

Спецслужба проводить експертизи, підраховуються завдані збитки через хакерську атаку. ДКІБ у рамках кримінального провадження встановлює всіх учасників цього злочину.

Вітюк зазначив, що наразі у світі є лише три випадки, коли хакерам висували підозри за атаки на інфраструктуру. А один з цих кейсів є результатом роботи СБУ.

Російські хакери проводять близько 4,5 тисяч кібератак за рік

Кіберфахівці країни-агресорки за час повномасштабної війни здійснюють близько 4,5 тисяч атак щороку. У пріоритеті для них ― ресурси ЗСУ та Міноборони. СБУ змогла запобігти технічному проникненню ворога на 1700 пристроїв українських військових.

"Співробітники ДКІБ на постійній основі працюють у військових частинах, штабах, їздять на передову, перевіряють пристрої та системи на предмет несанкціонованого втручання", ― сказав Вітюк.

У інформаційному просторі також часто з’являються ворожі фейки. Спецслужби РФ намагаються дискредитувати командування Сил оборони, головнокомандувача Олександра Сирського. Розповів Вітюк і про погрози та шантаж, з якими стикаються співробітники СБУ.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій роботи національного оператора мобільного зв’язку "Київстар". У абонентів зник зв’язок. Роботу сервісів змогли налагодити лише через кілька днів.

Спочатку відповідальність на себе взяла російське хакерське угрупування "Сонцепьок". Вона також заявила, що заволоділа персональною інформацією про абонентів. Але у "Київстарі" заперечили витік даних.

Після масштабної хакерської атаки у роботі оператора були ще два збої. Але вони не були такими масштабними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Нацполіція засекретила деталі хакерської атаки на "Київстар". Їх назвали державною таємницею.