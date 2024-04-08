Не только Порошенко и Кошевой: какие украинские фамилии имеют военное происхождение

Эти фамилии были почетными на Запорожской Сечи

Большинство украинских фамилий имеют интересную историю, некоторые из них произошли от рода занятий наших предков. Но есть и родовые имена, которые были созданы от названий военных чинов на Запорожской Сечи.

Об этом рассказала Валентин Лученко в материале "Происхождение украинской фамилии". Среди известнейших родовых имен Порошенко, Кошевой и т.д.

Украинские фамилии, происходящие от военных чинов:

Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошевой, Куренный, Осавула, Осауленко, Осауленко, Асауленко, Осаволюк;

Возный — Вознюк, Возняк;

Гетман — Гетманенко, Гетманчук, Гетманский, Гетманцев, Гетманцев;

Полковченко — Полковниченко, Полковничук;

Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;

Казак — Казачок, Козачук, Козаченко, Казачишин, Казачковский, Казачинский;

Гармаш — Гармашенко, Гармашук;

Джура, Довбуш, Доломан;

Компаниец — Компанийченко, Компанец;

Сердюк — Сердюченко;

Гринадыр — Гранатырь, Гранатырка, Гранатюк;

Драгун — Драгунский, Драгуненко;

Калантай — Калантаенко, Колонтай, Колонтенко, Калантыр, Калантиренко, Карабило;

Порох – Порошенко, Порошу.

Значение популярнейших родовых имен военного происхождения:

Джура – название казака-оруженосца;

Компаниец – казак, воевавший в рядах легкоконного Гетманского полка;

Куренный — фамилия происходит от слова "курінь";

Атаманенко – глава казаков, избираемый голосованием;

Сердюк — наемный пехотинец Запорожского войска;

Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;

Хорунжий – знаменосец в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР.

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