Не только Порошенко и Кошевой: какие украинские фамилии имеют военное происхождение
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Эти фамилии были почетными на Запорожской Сечи
Большинство украинских фамилий имеют интересную историю, некоторые из них произошли от рода занятий наших предков. Но есть и родовые имена, которые были созданы от названий военных чинов на Запорожской Сечи.
Об этом рассказала Валентин Лученко в материале "Происхождение украинской фамилии". Среди известнейших родовых имен Порошенко, Кошевой и т.д.
Украинские фамилии, происходящие от военных чинов:
- Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошевой, Куренный, Осавула, Осауленко, Осауленко, Асауленко, Осаволюк;
- Возный — Вознюк, Возняк;
- Гетман — Гетманенко, Гетманчук, Гетманский, Гетманцев, Гетманцев;
- Полковченко — Полковниченко, Полковничук;
- Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;
- Казак — Казачок, Козачук, Козаченко, Казачишин, Казачковский, Казачинский;
- Гармаш — Гармашенко, Гармашук;
- Джура, Довбуш, Доломан;
- Компаниец — Компанийченко, Компанец;
- Сердюк — Сердюченко;
- Гринадыр — Гранатырь, Гранатырка, Гранатюк;
- Драгун — Драгунский, Драгуненко;
- Калантай — Калантаенко, Колонтай, Колонтенко, Калантыр, Калантиренко, Карабило;
- Порох – Порошенко, Порошу.
Значение популярнейших родовых имен военного происхождения:
- Джура – название казака-оруженосца;
- Компаниец – казак, воевавший в рядах легкоконного Гетманского полка;
- Куренный — фамилия происходит от слова "курінь";
- Атаманенко – глава казаков, избираемый голосованием;
- Сердюк — наемный пехотинец Запорожского войска;
- Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
- Хорунжий – знаменосец в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР.
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