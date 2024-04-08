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Не только Порошенко и Кошевой: какие украинские фамилии имеют военное происхождение

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Петр Порошенко Новость обновлена 08 апреля 2024, 15:18
Петр Порошенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти фамилии были почетными на Запорожской Сечи

Большинство украинских фамилий имеют интересную историю, некоторые из них произошли от рода занятий наших предков. Но есть и родовые имена, которые были созданы от названий военных чинов на Запорожской Сечи.

Об этом рассказала Валентин Лученко в материале "Происхождение украинской фамилии". Среди известнейших родовых имен Порошенко, Кошевой и т.д.

Украинские фамилии, происходящие от военных чинов:

  • Атаманюк — Атаманчук, Ватаманюк, Кошевой, Куренный, Осавула, Осауленко, Осауленко, Асауленко, Осаволюк;
  • Возный — Вознюк, Возняк;
  • Гетман — Гетманенко, Гетманчук, Гетманский, Гетманцев, Гетманцев;
  • Полковченко — Полковниченко, Полковничук;
  • Хорунжий — Хоружий, Хорунженко;
  • Казак — Казачок, Козачук, Козаченко, Казачишин, Казачковский, Казачинский;
  • Гармаш — Гармашенко, Гармашук;
  • Джура, Довбуш, Доломан;
  • Компаниец — Компанийченко, Компанец;
  • Сердюк — Сердюченко;
  • Гринадыр — Гранатырь, Гранатырка, Гранатюк;
  • Драгун — Драгунский, Драгуненко;
  • Калантай — Калантаенко, Колонтай, Колонтенко, Калантыр, Калантиренко, Карабило;
  • Порох – Порошенко, Порошу.

Значение популярнейших родовых имен военного происхождения:

  • Джура – название казака-оруженосца;
  • Компаниец – казак, воевавший в рядах легкоконного Гетманского полка;
  • Куренный — фамилия происходит от слова "курінь";
  • Атаманенко – глава казаков, избираемый голосованием;
  • Сердюк — наемный пехотинец Запорожского войска;
  • Сотник – известное воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;
  • Хорунжий – знаменосец в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР.

Ранее "Телеграф" писал, какие украинские фамилии носили богачи.

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