Поки що не 200 тисяч, але теж не мало: який штраф загрожує українцям за неявку до ТЦК по повістці

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 13 травня 2024 року

В Україні хочуть підвищити штраф за неявку до ТЦК по повістці. Сума може зрости до 204 тисяч гривень, а сам законопроєкт розглянуть уже наступного тижня.

"Телеграф" нагадав військовозобов’язаним чоловікам, яка сума штрафу за неявку до військкомату діє зараз. Крім штрафу ухилянта можуть ув’язнити.

Так, якщо чоловік отримав повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, але не прийшов до ТЦК, йому загрожує адміністративна відповідальність. Його оштрафують від 1700 до 3400 гривень, а посадову особу – від 3400 до 5100 гривень.

Якщо повістка була вручена вдруге протягом року і військовозобов’язаний знову не з’явився до ТЦК, то сума штрафу зростає: 3400-5100 гривень для звичайних громадян та 5100-8500 гривень для чиновників.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК після повістки третього чи четвертого типу — призов до ЗСУ та мобілізаційного розпорядження, то йому загрожує кримінальна відповідальність. Ухилення від призову на службу в період воєнного стану карається позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Також Телеграф розповідав про те, що кримінальна відповідальність може загрожувати й за відмову від медогляду. Принаймні таку норму пропонують додати до ст. 336 КК України.