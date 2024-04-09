Штраф для уклонистов: какая ответственность за попытку избежать призыва

За уклонение от службы в армии может быть административная и уголовная ответственность

В Украине планируют изменить суммы штрафов для уклоняющихся от мобилизации на гораздо большие – это часть нового законопроекта. Однако пока они еще не действуют.

Законодательством предусмотрена ответственность за уклонение от военного учета и мобилизации. Она может быть разная – административная или уголовная. Административная ответственность регулируется ст. 210, 210-1, 211 КУоАП, уголовная — статьями 336 или 337 УКУ. В юридической компании "Миллер" отмечают, что штрафы зависят от типа нарушения.

За несвоевременную постановку на учет:

впервые — штраф от 510 до 850 грн,

за повторное совершение в особый период – до 1700 грн.

Следует отметить, что к статье 210 также иногда относят штрафы за не обновление данных в ТЦК. Однако такое правонарушение могут квалифицировать и по ст. 210-1, которая имеет под собой значительно более высокие штрафы. В частности, для физических лиц/должностных ответственных лиц за ведение военного учета. В таком случае штраф — 1700-3400 грн/3400-5100 грн, а в случае повторного правонарушения в течение года 3400-5100 грн/5100-8500 грн.

За неявку по повестке в ТЦК впервые:

для обычного лица — 1700-3400 грн,

для должностных лиц — 3400-5100 грн.

За повторную неявку в течение года в особый период:

для обычного лица — 3400-5100 грн,

для должностных лиц — 5100-8500 грн.

За порчу или утрату военно-учетных документов (приписного удостоверения, военного билета и т.п.) штраф 510-850 грн., за повторное нарушение, а также в особый период — 850-1700 грн. Уголовная ответственность наступает, если человек уже прошел медкомиссию и скрывается от отправки в армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что штраф за неявку по повестке хотели увеличить до 204 тысяч гривен. Однако утвержденные профильным комитетом суммы оказались значительно меньше, например, за нарушение правил военного учета — штраф от 3400 до 5100 гривен для первого раза.