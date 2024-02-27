Не оновив дані до ТЦК: яке покарання загрожує військовозобов’язаному

За ігнорування різних повісток загрожує різне покарання

Якщо військовозобов’язаний не з’явився на порядку денному, йому може загрожувати як адміністративне покарання, і кримінальне. Все залежить від того, яка саме повістка ігнорується.

Це випливає зі слів спікера Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майора Романа Істоміна у коментарі "Телеграфу".

Він пояснив, що якщо військовозобов’язаний не прибув по повістці для оновлення даних, то це буде кваліфіковано як порушення правил обліку і тоді проти нього буде складено протокол про адміністративне порушення, а потім виписано штраф у розмірі 50-100 неоподатковуваних мінімумів. Нині це 850-1700 гривень.

Подібний захід також буде застосований у разі повторного порушення. Після цього каратимуть вже кримінально, проте ні штраф, ні умовний термін не звільняють від мобілізації.

Якщо ж громадянин оновив свої дані, пройшов військову комісію і був визнаний придатним до служби, а потім не з’явився на пункт збору за бойовим розпорядженням, то це вже буде розцінено як ухилення від мобілізації.

"Адже на цю людину вже чекали в навчальному центрі, на неї розраховували. Вона вже військовослужбовець, яка потрібна на певній ділянці фронту, а вона просто зникає", — зазначив Істомін.

За його словами, такі вчинки вже загрожують покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Більше про те, як карають людей, які не приходять за порядком денним або провокують військових, читайте у матеріалі "Телеграф": Військовозобов'язаний проігнорував "бойову" повістку: яке покарання йому загрожує

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди звертатися і як діяти у разі, якщо військовозобов’язаний хоче оскаржити рішення ВЛК. Комісія може ухвалити рішення про проведення повторного медогляду.