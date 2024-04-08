У Раді схвалили нові штрафи для ухилянтів: скільки прийдеться платити за порушення закону

Остаточне рішення ще має затвердити Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності затвердив розміри штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію. Ці норми передбачені у відповідному законопроєкті №10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомив член Комітету, народний депутат Максим Бужанський. За його словами, правоохоронний комітет рекомендує прийняти наступні норми:

за порушення правил військового обліку — штраф від 3400 до 5100 гривень , повторно або в особливий період – від 17 000 до 22 500 гривень ;

, повторно або в особливий період – ; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1) у мирний час — штраф від 5100 до 8500 для громадян та 17 000-34 000 для посадових та юридичних осіб, у воєнний час — штраф для громадян від 17 000 до 22 500 гривень, для посадових та юридичних осіб від 34 000 до 59 500 гривень.

Водночас нардеп підкреслив, що адміністративного арешту на три доби не буде. Також, за його словами, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років, як повідомлялося раніше, також не буде.

Бужанський зазначив, що проєкт закону рекомендовано прийняти за основу і загалом. Але, за його словами, це технічне рішення, ще будуть правки та друге читання.

Нардеп також повідомив, що окремою нормою виключили відповідальність громадян за не надання ТЦК тих даних, які він автоматично отримує з реєстрів. Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу.

Варто зазначити, що у версії, яку вніс Кабінет міністрів, пропонувалося вважати відмову від проходження медичного огляду ухиленням від призову та карати її позбавленням волі до 5 років. Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою Міноборони пропонувало збільшити до 204 тисяч грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на те, що найближчими тижнями законопроєкт про мобілізацію в Україні буде проголосований у Верховній Раді. У ньому містяться важливі зміни до чинного законодавства.