Залишились лічені дні: що зараз з законопроєктом по мобілізації та коли фінальне голосування

Нардепи вже на цьому тижні почнуть розгляд

Новий законопроєкт про мобілізацію у Верховній Раді України (ВРУ) почнуть розглядати у середу, 10 квітня. Фінальне голосування відбудеться 11 квітня.

Станом на понеділок, у профільному комітеті ВРУ не встигли завершити розгляд законопроєкту та підготувати таблицю до другого читання. Про це народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

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"Комітет з питань оборони сьогодні теж ще НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Фінал підготовки таблиці до другого читання буде завтра (у вівторок) вже. Ну і 10 квітня в залі Ради початок розгляду. А 11-го ― фінальне голосування", ― написав Железняк.

Голова ВРУ Руслан Стефанчук говорив, що нардепи можуть розглядати законопроєкт про мобілізацію тижнями. Проте якщо правок буде небагато, то його приймуть швидше.

Усього до цього законопроєкту було понад 4000 тисячі правок. Президент України Володимир Зеленський в останньому інтерв’ю заявив, що його приймуть протягом кількох тижнів.

Зазначимо, народні обранці також можуть найближчим часом розглянути законопроєкт про мобілізацію засуджених. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський. За його словами, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонує прийняти за основу законопроєкт №11079-1.

Деякі засуджені зможуть стати до лав ЗСУ, якщо виявлять таке бажання та пройдуть військово-лікарську комісію. Проте ця можливість недоступна для громадян, які відбувають покарання за тяжкі злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський підписав законопроєкт про зниження мобілізаційного віку до 25 років. Парламент схвалив його ще весною 2023 року.