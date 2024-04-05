В Україні хочуть збільшити штраф за неявку до ТЦК по повістці до сотень тисяч гривень: подробиці законопроєкту

Народні депутати розглянуть нові правила вже наступного тижня

Крім тюремного терміну за відмову від проходження медогляду військовозобов’язаних українців хочуть штрафувати на суму понад 200 тисяч гривень. Грошове покарання хочуть запровадити для тих, хто не явився в ТЦК по повістці або іншими способами ухиляється від мобілізації.

Про це пише "Судово-юридична газета", посилаючись на норми законопроєкту №10379 "Про внесення змін до Кримінального кодексу та кодексу про Адміністративні правопорушення за порушення мобілізації", який уже внесено на розгляд Верховної Ради. Очікується, що нардепи його розглянуть наступного тижня, 10-11 квітня.

У документі сказано, що за неявку до ТЦК за повісткою чи інше порушення закону про оборону, військовий обов’язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію штраф збільшать до 204 тисяч гривень. Сьогодні сума штрафу становить 1700–5100 гривень залежно від кількості порушень.

Законопроєкт про посилення відповідальності за порушення законів про мобілізацію розглядатимуть у "комплекті" із законопроєктом Уряду про посилення мобілізації №10449.

Нагадаємо, що ще однією нормою цього законопроєкту є запровадження тюремного строку за відмову від медогляду. Автори закону пропонують внести доповнення до статті 336 Кримінального кодексу, порушення якої передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україні не потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, щоб протистояти Росії. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв "м’яку мобілізацію".