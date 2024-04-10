Новий наступ України буде більш успішний: Зеленський розповів, що було не так з попереднім

Було б серйозною помилкою, якби союзники України відмовилися від своїх зобов’язань у військових діях, вважає він

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу ЗСУ буде успішніша. Але для цього потрібна зброя, зокрема зі США.

В інтерв'ю Politico Зеленський визнав, що торішня спроба контрнаступу України проти Росії була "не настільки успішною". Він пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь Росії продемонструє більший прогрес.

Не вдаючись у деталі, він натякнув, що під час останнього наступу стався "саботаж зсередини". Він додав, що "росіяни знали, куди ми збираємося атакувати", і пообіцяв, що "історія покаже", як це сталося.

Наступний український контрнаступ, за словами Зеленського, "має дати нам якийсь результат".

Але було б серйозною помилкою, наполіг Зеленський, якби союзники України відмовилися від своїх зобов’язань у військових діях.

Контрнаступ України 2024

Раніше в інтерв'ю The Washington Post Зеленський заявляв, що якщо ситуація на полі бою буде стабільною, Україна зможе озброїти й навчити нові бригади в тилу, щоб провести новий контрнаступ цього року.

Пізніше в інтерв'ю Bild Зеленський заявив, що в України є план контрнаступу, однак для його реалізації потрібна зброя, зокрема зі США. Він визнав, що у країни-агресора РФ більше людей і зброї. Водночас висловив упевненість, що Україна може отримати перевагу завдяки якості зброї.

Наразі, за словами президента, снарядів вистачає тільки для оборонних дій. А також додав, що нова атака неодмінно почнеться як тільки Росія відновить запаси бойової техніки і проаналізує свої помилки.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк також говорив про плани контрнаступу після стабілізації ситуації на фронті.

"Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угруповання і провести цього року контрударні дії", — говорив він 6 березня.

Раніше "Телеграф" писав, що військові експерти пояснили, як росіяни могли дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ. Вони кажуть, що реальні причини військової невдачі можуть бути ще більш прозаїчними та насторожуючими.