Новое наступление Украины будет более успешным: Зеленский рассказал, что было не так с предыдущим

Было бы серьезным заблуждением, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств в военных действиях, считает он

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что следующая попытка контрнаступления ВСУ будет успешной. Но для этого нужно оружие, в том числе из США.

В интервью Politico Зеленский признал, что прошлогодняя попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной". Он пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар России продемонстрирует больший прогресс.

Не вдаваясь в детали, он намекнул, что во время последнего наступления произошел "саботаж изнутри". Он добавил, что "русские знали, куда мы собираемся атаковать", и пообещал, что "история покажет", как это произошло.

Следующее украинское контрнаступление, по словам Зеленского, "должно дать нам какой-то результат".

Но было бы серьезным заблуждением, настоял Зеленский, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств в военных действиях.

Контрнаступление Украины 2024

Ранее в интервью The Washington Post Зеленский заявлял, что если ситуация на поле боя будет стабильной, Украина сможет вооружить и научить новые бригады в тылу, чтобы провести новое контрнаступление в этом году.

Позже в интервью Bild Зеленский заявил, что у Украины есть план контрнаступления, однако для его реализации нужно оружие, в том числе из США. Он признал, что у страны-агрессора РФ больше людей и оружия. В то же время выразил уверенность, что Украина может получить преимущество благодаря качеству оружия.

По словам президента, снарядов хватает только для оборонных действий. А также добавил, что новая атака непременно начнется, как только Россия восстановит запасы боевой техники и проанализирует свои ошибки.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк также говорил о планах контрнаступления после стабилизации ситуации на фронте.

"Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально произвести перегруппировку для вывода частей, нуждающихся в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия", — говорил он 6 марта.

Ранее "Телеграф" писал, что военные эксперты объяснили, как россияне могли узнать о планах контрнаступления ВСУ. Они говорят, что реальные причины военной неудачи могут быть еще более прозаическими и настораживающими.