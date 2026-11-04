Росіяни вигадали нове застосування "Шахедам": збитий дрон ніс на Київ незвичайний вантаж

Що знайшли на борту дрона

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Увечері 4 листопада російські військові спрямували на Київ незвичайний безпілотник "Шахед-агітатор". Він перевозив агітаційні матеріали з QR-кодом. Українські захисники збили дрон поблизу бойових позицій 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр". За його словами, QR-код на листівках міг вести до кіберфішингової пастки. "Телеграф" розповідає, чим вирізняється "Шахед-агітатор" і як Росія використовує ударні дрони для інформаційного впливу.

"Збитий над Україною ввечері 4 листопада "Шахед-агітатор" ніс на Київ підбурювальний агіт-матеріал, ще й з пасткою кібер-фішингу при переході за QR-кодом", – написав військовий.

Агітаційні матеріали, які перевозив дрон. Фото: МАДЯР/Facebook

Агітаційні матеріали, які перевозив дрон. Фото: МАДЯР/Facebook

Агітаційні матеріали, які перевозив дрон. Фото: МАДЯР/Facebook

Чим відомий "Шахед-агітатор"

Перші відомі повідомлення про те, що Росія використовує ударні безпілотники Shahed для поширення агітаційних матеріалів, з'явилися в жовтні 2025 року. Як писав "Мілітарний", збитий російський дрон мав спеціальні контейнери для розкидання листівок.

Контейнери зазвичай використовують для транспортування та скидання протитанкових мін ПТМ-3. Цього разу замість боєприпасів у них розмістили пропагандистські матеріали, пристосувавши наявний механізм для розкидання листівок із повітря.

Дрон збитий в жовтні 2025. Фото: Міни та кава з канапками/Telegram

Дрон зберіг і ударну функцію. За даними видання, у Shahed залишалася основна бойова частина з понад 30 кг вибухівки. Безпілотник міг перевозити агітаційні матеріали й водночас залишався смертельно небезпечним.

Як Росія поєднує пропаганду з кіберзагрозами

На Сумщині, Харківщині та Донеччині фіксували випадки, коли з безпілотників скидали листівки, замасковані під гривневі купюри.

На листівках розміщували QR-коди, які могли вести на ворожі інформаційні ресурси.

Агітаційні матеріали. Фото: Центр протидії дезінформації

Паперові листівки стали ще одним каналом поширення російських інформаційних наративів. Їх використовують, щоб дискредитувати українське керівництво, поширювати дезінформацію, підривати довіру до державних інституцій і схиляти людей до співпраці з окупантами.

QR-коди несуть додатковий ризик: невідоме посилання може вести на фішинговий ресурс, де зловмисники намагатимуться викрасти персональні дані або отримати доступ до облікових записів.

Українцям варто дотримуватися правил безпеки:

не підбирати листівки та сторонні предмети, скинуті з безпілотників;

не сканувати QR-коди з невідомих матеріалів;

не переходити за підозрілими посиланнями;

про виявлення таких предметів повідомляти правоохоронців.

Як повідомляв "Телеграф", що відомо про дрони, якими РФ атакувала поїзд та гуртожиток у Дніпрі.