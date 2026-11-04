Іран знову погрожує ударом по Україні: куди можуть долетіти ракети Тегерана
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Іранські ракети можуть бути небезпечними
В Ірані заявляють, що можуть завдати ударів по Україні, якщо США знову атакуватимуть їх. Серед можливих цілей називаються Київ, Львів та Одеса.
У мережі поширюють інформацію, що іранський державний телеканал IRINN під час ефіру показав карту Європи. На ній українські міста позначили як можливі цілі ракетних ударів у разі нових атак США на Ісламську Республіку. Але, чи може Іран вдатися до подібних ескалаційних кроків і чи варто Україні остерігатися іранських ракет?
За даними видання Defense Express, Іран має далекобійні балістичні ракети. Вони здатні досягти американських баз у Болгарії та Румунії, а також територій України і Молдови.
Якими ракетами володіє Іран
Найдалекобійнішою іранською ракетою вважають рідиннопливну Khorramshahr (Хорамшахр), названу на честь міста Хорремшехр. Це балістична ракета середньої дальності, яку Іран випробував у січні 2017 року. Заявлена маса бойової частини – 1800 кг, дальність – 2000 км. Ймовірно, з легшою боєголовкою ракета зможе пролетіти до 3000 км.
Бойові частини інших балістичних ракет – Emad, Ghadr і Sejjil – важать від 750 до 850 кг. Їхня дальність становить від 1700 до 2000 км, відповідно.
Куди можуть "дотягнутись" іранські ракети
З північного заходу Ірану балістичні ракети середньої дальності можуть досягти американських військових баз у Греції, Болгарії та Румунії, а також України й Молдови. Якщо Khorramshahr справді має заявлені характеристики й долає 3000 км, під ударом може опинитися значна частина Європи, зокрема Німеччина, включно з Берліном, та Італія з Римом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може завдати ядерного удару по Ірану.