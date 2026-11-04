Іран знову погрожує ударом по Україні: куди можуть долетіти ракети Тегерана

Іранські ракети можуть бути небезпечними

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В Ірані заявляють, що можуть завдати ударів по Україні, якщо США знову атакуватимуть їх. Серед можливих цілей називаються Київ, Львів та Одеса.

У мережі поширюють інформацію, що іранський державний телеканал IRINN під час ефіру показав карту Європи. На ній українські міста позначили як можливі цілі ракетних ударів у разі нових атак США на Ісламську Республіку. Але, чи може Іран вдатися до подібних ескалаційних кроків і чи варто Україні остерігатися іранських ракет?

За даними видання Defense Express, Іран має далекобійні балістичні ракети. Вони здатні досягти американських баз у Болгарії та Румунії, а також територій України і Молдови.

В ефірі державного мовника Ірану почали погрожувати ударом по Європі та Україні. Фото Скріншот

Якими ракетами володіє Іран

Найдалекобійнішою іранською ракетою вважають рідиннопливну Khorramshahr (Хорамшахр), названу на честь міста Хорремшехр. Це балістична ракета середньої дальності, яку Іран випробував у січні 2017 року. Заявлена маса бойової частини – 1800 кг, дальність – 2000 км. Ймовірно, з легшою боєголовкою ракета зможе пролетіти до 3000 км.

Балістична ракета Khorramshahr-4. Фото Вікіпедія

Балістична ракета Khorramshahr-4 під час параду в Тегерані. Фото Вікіпедія

Бойові частини інших балістичних ракет – Emad, Ghadr і Sejjil – важать від 750 до 850 кг. Їхня дальність становить від 1700 до 2000 км, відповідно.

Балістична ракета Ghadr перед випробувальним пуском

Куди можуть "дотягнутись" іранські ракети

З північного заходу Ірану балістичні ракети середньої дальності можуть досягти американських військових баз у Греції, Болгарії та Румунії, а також України й Молдови. Якщо Khorramshahr справді має заявлені характеристики й долає 3000 км, під ударом може опинитися значна частина Європи, зокрема Німеччина, включно з Берліном, та Італія з Римом.

Радіус дальності іранських ракет. Мапа Defense Express

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа може завдати ядерного удару по Ірану.