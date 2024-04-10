Ограничения для уклонистов, новые обязанности и не только: все главные моменты грядущего закона о мобилизации

Телеграф проанализировал финальный вариант документа перед голосованием

Депутаты Верховной Рады планируют проголосовать за принятие нового закона о мобилизации в четверг, 11 апреля. В нем много важных нововведений.

"Телеграф" проанализировал финальный вариант документа. В нашем материале вы можете узнать самое главное из него.

Право на отсрочку могут получить следующие украинцы:

лица с инвалидностью всех групп и имеющих право на отсрочку по состоянию здоровья. Им предоставляют отсрочку сроком от 6 до 12 месяцев, после чего снова необходимо будет пройти медицинскую комиссию;

граждане, имеющие троих несовершеннолетних детей. Однако здесь есть условие, чтобы не было долгов по алиментам, превышающим 3-месячный объем;

родители-одиночки, чей муж или жена погибли/пропали без вести.

То же касается тех, кто лишен родительских прав или находится в тюрьме;

отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей партнер сейчас проходит военную службу;

родители несовершеннолетних детей-инвалидов или с тяжелыми заболеваниями. Также право на отсрочку имеет родители совершеннолетних детей-инвалидов;

усыновители детей-инвалидов, однако в том случае, если на момент усыновления они были признаны сиротами или лишены родительской опеки.

Новые ограничения и сложности с отсрочкой

Появились некоторые ограничения для супругов инвалидов ІІІ группы. Они имеют право на отсрочку только в случае инвалидности, установленной после онкологического заболевания или у которых отсутствуют конечности;

Также было принято решение осложнить отсрочку для тех, у кого на иждивении есть инвалиды I и II групп. Если один из супругов невоеннообязан, тогда другой может быть призван на службу;

В случае, если за бабушками и дедушками ухаживает внук, тогда его могут освободить от призыва. В то же время это возможно только в том случае, если нет более близких родственников;

Получат отсрочку студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование последовательно;

Отсрочку для аспирантов оставили.

Введение базовой военной службы:

убирается срочная служба;

все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

Отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

учатся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, высшего духовного образования на дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста );

); избрали соответствующий год, в котором хотят пройти базовую военную службу;

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется частью двенадцатой статьи 26 настоящего Закона;

которым сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом — до принятия соответствующего решения;

в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы может быть предоставлена призывникам согласно решениям комиссии высшего уровня по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Важно

Призывники, которым предоставлена отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы, в связи с обучением в учебных заведениях или по семейным обстоятельствам обязаны ежегодно до 1 октября подавать в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки документы, подтверждают их право на отсрочку.

Освобождение от прохождения базовой военной службы

От прохождения базовой военной службы освобождаются призывники:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах

Подготовка к защите Отечества (учеба)

вводится базовая общевойсковая подготовка;

вводится базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

кто не прошел подготовку, проходит ее во время мобилизации.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту);

лица, освобожденные из плена;

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Государственная служба:

Принятие на государственную службу только в случае, если проходил базовую военную службу или военную службу (кроме непригодных к военной службе);

Назначение на должность прокурора только в случае, если проходил базовую военную службу или военную службу (кроме непригодных к военной службе);

Отбор в полицию только после прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы.

Ограничение для уклоняющихся

ограничение на управление транспортным средством, пока военнообязанный не придет в ТЦК;

консульские услуги за границей будут предоставлять гражданам Украины, если у них есть военно-учетный документ. То же будет касаться и переоформления паспортов за границей.

Не всех уклонистов будут наказывать лишением права вождения транспортными средствами. Эти ограничения не могут быть применены в случае:

если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств к существованию;

использование лицом транспортного средства в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Как уклонистов будут ограничивать в праве управлять авто

ТЦК в течение 30 дней обращается в суд первой инстанции с документами, подтверждающими иск о необходимости ограничения права вождения ТС;

Если иск принят, суд в течение 30 дней рассматривает иск в письменном виде (т.е. без необходимости вызова сторон на слушание). Но в случае ходатайства о явке в суд или со стороны истца (ТЦК) или со стороны ответчика, суд может назначить заседание.

Решения судов по таким искам подлежат немедленному исполнению. На апелляцию дается 15 дней.

Суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:

гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом;

личность нельзя было привести в ТЦК и СП без этой меры.

Новые обязанности граждан призывного возраста.

прохождение медицинского осмотра при мобилизации;

уточнение своих данных в ЦНАП/ТЦК СП/ в электронном кабинете военнообязанного. Важно учесть, что в ЦНАП мобилизовать не могут, там нужно только уточнить данные;

постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения.

Изменения в процессе мобилизации

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше;

Мобилизация транспортных средств – уточнение. Для граждан – при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать;

Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир роты "Гонор" прокомментировал новости о бронировании военнообязанных.