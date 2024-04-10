"На нас чекає поразка у війні, якщо не зробимо цього": командир із відомого батальйону звернувся до українців

Поразка у війні означає мобілізацію всіх

Якщо Україна зараз не "відмобілізується", то це може призвести до поразки у війні. Такий сценарій означатиме тотальну мобілізацію всіх.

Про це сказав командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі Радіо Свобода. У такий спосіб він прокоментував новини про бронювання військовозобов’язаних.

"Якщо зараз ми не відмобілізуємось, ми можемо отримати поразку у війні. Поразка у війні означає тотальну мобілізацію всіх: і працівників культури, і поліцейських, і всіх інших. Але тоді це буде вже мобілізацією не Україною, а країною, яка сюди зайде, – окупантом", – заявив Ябчанка.

Варто зазначити, що 8 квітня Мінкульт вирішив забронювати діячів культури та медіа, додавши "Пересувний цирк України" до списку критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації.

Невдовзі голова Міністерства культури Ростислав Карандєєв прокоментував хейт довкола теми бронювання працівників сфери культури.

"Як можна робити висновки про важливість закладу культури лише за його назвою?", — зазначав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що помічники народних депутатів України зможуть отримати "броню" від мобілізації. Про це йдеться у новому законопроєкті про мобілізацію.