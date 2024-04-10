Законопроект про мобілізацію буде проголосовано не 10 квітня: озвучено дату

В Парламмент запросять військове керівництво

Депутати Верховної Ради України планують проголосувати за ухвалення нового закону про мобілізацію у четвер, 11 квітня. На сьогоднішньому засіданні буде розглянуто правки до документу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Інформація з’явилася у його Telegram.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що з’явилася порівняльна таблиця до другого читання мобілізаційного законопроєкту з фінальною кількістю правок – 4 294.

Окрім того він написав: "Рада прийняла рішення запросити військове керівництво для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію. Буде можливість дати їм виступ. Але без Міністра оборони та Премʼєра."

За його словами, за відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на прийняття законопроекту про мобілізацію в Україні Верховною Радою в найближчі тижні. У ньому містяться важливі зміни до чинного законодавства.

Ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів "Телеграфу", що з нового закону прибрали найбільш суперечливі норми щодо блокування рахунків, обмеження надання консульських послуг, проте відкритим залишилось питання щодо транспорту.

Раніше "Телеграф" писав, що Зелінський підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків. Тепер до армії призиватимуть із 25 років.