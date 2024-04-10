"Це шлях до програшу": політолог каже, що Україна не може дозволити собі демобілізацію

Кожен має розуміти, що війна ще не закінчилася

Проводити демобілізацію в умовах війни та можливою загрозою нового наступу російських окупантів не можна. Це буде роззброєння з боку України.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV. За його словами, Комітет з питань нацбезпеки та оборони проголосував за те, щоб норму про терміни, процедуру демобілізації прибрали з тексту нового законопроєкту.

"Це було зроблено на прохання головнокомандувача ЗСУ Сирського, є його лист. Я навіть бачив, як журналісти демонстрували текст цього листа. Тому це було зроблено в рамках парламентської процедури ще на стадії підготовки тексту законопроєкту фактично в останній момент", — сказав Фесенко.

Він зазначив, що головною причиною цього є нова хвиля масової мобілізації, яку готують окупанти. Нині ескалація відбувається як повітряних ударів, але може статися ризик активізації наступу росіян. Оскільки вони мають чисельну перевагу, якщо Україна проводитиме демобілізацію, це зруйнує нашу оборону.

"Треба розуміти, війна не закінчилася. Я ще до того, як з’явилася ця ідея, говорив: поки йде війна, ні про яку демобілізацію не може йтися. Тому що ми тоді самі роззброюємося", — підкреслив Фесенко.

Політолог переконаний, що демобілізація під час війни – це шлях до програшу у війні. Насувається нова загроза для держави для суспільства і нам треба вистояти перед цією хвилею російської навали.

Також Фесенко додав, що необхідно дати відпочинок людям, які перебувають з першого дня "на нулі", на передових рубежах та постійно були в боях.

"Їх можна перевести на ті ділянки, де потрібний захист, але де немає бойових дій. Там нам потрібно тримати, наприклад, певну кількість військових на кордоні з Білоруссю, на півночі України, бо там також є потенційний ризик. Там немає концентрації російських угруповань, але ми повинні там тримати теж певні бойові підрозділи. Тому можна їх відвести в тили, дати відпочити. Але ми не можемо зараз проводити демобілізацію позбавляти збройні сили досвідчених бійців в умовах", — зазначив політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні поточного року в Україні розпочалася демобілізація військовослужбовців термінової служби, тобто ті, хто відслужив свій термін, але не був звільнений у запас під час повномасштабного вторгнення.