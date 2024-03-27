Українських бійців демобілізують: у Раді розповіли про нові правки до закону

До уваги хочуть брати строк перебування у зоні бойових дій

Правки до нового закону про мобілізацію продовжують розглядати. Зокрема пропонується прибрати формулювання щодо демобілізації за рішенням Ставки, а натомість зробити її можливою за Указом президента України.

Про це LB.UA розповіла нардепка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз. Вона також наголосила на тому, що формула розрахунку строку для демобілізації має бути "36/18".

"Рішення (про демобілізацію виключно за рішенням Ставки — ред.) прибрано. Щодо строків – готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була формула "36/18", коли демобілізація можлива буде також після 18 безперервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо ККД (коефіцієнт корисної дії — ред.) перебування у військовій частині та у зоні бойових дій – це різні речі. У зоні бойових дій день має рахуватися за два", – заявила нардепка.

За словами нардепа фракції "Слуга народу" Федора Веніславського, строк у 36 місяців залишається як базовий строк, за Указом президента України.

Водночас інший член оборонного комітету, нардеп фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, зауважив українському виданню, що остаточне рішення ще не було ухвалено.

"Поки ще розглядаємо ці норми. Правки враховані частково… Остаточне рішення буде ухвалювати сесійна зала", – сказав він LB.UA.

Раніше "Телеграф" писав, що незабаром в Україні почнеться демобілізація строковиків. Згідно з затвердженими графіками в Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту це станеться 2 квітня і завершиться 31 травня.