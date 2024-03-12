Демобілізація чи ротація? Нардеп пояснив, чого насправді чекають військові на фронті

У такому темпі ротацій, як зараз, тримати фізичну форму дуже важко, зазначив він

В Україні продовжується робота над законопроєктом про посилення мобілізації, його попередня редакція передбачає демобілізацію після 36 місяців на фронті. При цьому українські воїни дуже довгий час перебувають у зоні бойових дій без ротації, і це є великою проблемою.

Як сказав в інтерв’ю "Телеграфу" народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з прав людини Руслан Горбенко, ті, хто служить понад рік, запитують, коли буде не демобілізація, а коли буде хоча б ротація. Він додав, що повноцінні ротації за останній час провели лише 10% військових частин, що перебувають зараз на фронті.

"Хлопці на передній лінії чергують дві доби через дві, або три через три, їх відводять на місце дислокації біля фронту, вони відпочивають ці два-три дні, і потім знову по черзі заходять на позиції. А повноцінна ротація — це коли військову частину відводять, як мінімум, на два місяці, дають відпочити бійцям 30 днів, потім вони повинні пройти бойове злагодження, оновити свою фізичну форму. А в такому темпі ротацій, як зараз, тримати фізичну форму дуже важко", — зазначив він.

Нардеп додав, що для того, щоб повноцінно відводити наші військові частини на відновлення, мають бути резерви. На фронті ставлять саме ці питання, а не "коли ви мене демобілізуєте", наголосив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Навіщо тримати у ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" та аудит Сирського

Як розповідав "Телеграф", у Кабміні хочуть прив’язати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. Звільнити від обов’язку воювати хочуть тих, хто отримує понад 35 тисяч гривень.