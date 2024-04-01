ЗМІ: В Україні розпочалася демобілізація військовослужбовців — кого відпускають додому

Процес триватиме два місяці

В Україні розпочалася демобілізація військовослужбовців строкової служби. Йдеться про тих молодих людей, хто відслужив свій термін, але не був звільнений у запас під час російського повномасштабного вторгнення.

Згідно з Указом президента України Володимира Зеленського №149/2024, процес проходитиме протягом квітня та травня поточного року. Йдеться не лише про демобілізацію з ЗСУ, а й з інших структур зі строковою службою, наприклад із Державної спеціальної служби транспорту.

Тим часом у профільних каналах вже почали з’являтися фото та відео того, як перші "дембелі" завершили службу та повертаються до громадянського життя.

Крім того, демобілізація строковиків проводиться і в ДПСУ.

Нагадаємо, 7 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення у запас військовослужбовців термінової військової служби.

Варто зазначити, що з демобілізацією військовослужбовців, які були мобілізовані для участі у бойових діях справи, поки що йдуть не так однозначно. Так нардеп Федір Вениславський заявляв, що хочуть демобілізувати тих військовослужбовців, які вже перебувають на військовій службі протягом 36 місяців.

Однак пізніше нардеп "ЄС" Ірина Фріз наголосила, що її фракція наполягає на тому, щоб проводити це за формулою 36/18, тобто демобілізувати після 18 місяців, якщо боєць перебуває на фронті і після 36 — якщо він не бере участі у бойових діях. У будь-якому випадку остаточне рішення поки не ухвалено.