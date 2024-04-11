"Розглянули" половину правок щодо законопроєкту про мобілізацію: Рада продовжує працювати після опівночі

Нардепи продовжують працювати у комендантську годину

У середу, 10 квітня, Верховна Рада не спромоглася розглянути законопроєкт про мобілізацію через величезну кількість правок. Деякі нардепи, що залишилися в залі засідань, продовжили розглядати їх до пізньої ночі.

Про це розповіли у своїх telegram-каналах нардепи Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") та Ярослав Железняк ("Голос"). Так згідно з повідомленням Железняка о 23:40 було розглянуто 2147 правку, що є рівно половиною від усієї їх кількості.

Зазначається, що після опівночі в залі засідань залишилося 32 парламентарії, чого явно недостатньо, щоб прийняти якусь із правок, але вистачає, щоб їх відхиляти.

"Ближче до півночі починається філософська дискусія серед депутатів, а якщо хтось після 23:59 викличе поліцію до Ради, вони мають відреагувати на порушення комендантської години чи ні?", — пожартував Желєзняк.

Водночас Гончаренко у своєму каналі повідомив, що Рада має намір продовжувати роботу навіть попри комендантську годину.

Варто зазначити, що всього до документа було внесено 4294 виправлення, а на прийняття першої половини пішло понад 8 годин, але нардепи сподіваються, що друга половина піде швидше.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що саме передбачає новий законопроєкт щодо мобілізації та які норми там залишилися.