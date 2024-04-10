Мобілізації засуджених - бути: у Раді проголосували за законопроєкт

"За" проголосували 281 нардеп

Законопроєкт, який пропонує мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану, було прийнято за основу у першому читанні. Проголосували за нього 281 депутат Верховної Ради України.

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк. Попередньо відомо, що у законопроєкті передбачається умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом.

"Також за основу прийнято №11079-1 законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. ЗА — 281", — йдеться у повідомленні.

Також нардеп зазначає, що ризики щодо антикорупції, куди включені рішення антикорупційного Комітету, та по тяжким злочинам обіцяють прибрати до другого читання. Тобто має бути заборонено мобілізацію для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Раніше повідомлялось, що звільнення ув'язненого умовно-достроково та його мобілізацію можливе за бажанням самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію. Це питання мають намір включити до окремого законопроєкту та розглянути індивідуально.