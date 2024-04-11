Є ризик втратити ціле покоління? New York Times розповіла про проблему з мобілізацією в Україні

Україна змушена збільшувати чисельність війська

Сьогодні Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, у країні дуже мало молодих чоловіків. Попри це президент Володимир Зеленський пішов на політично болючий крок, знизивши призовний вік до 25 років з 27 років.

Про це пише New York Times. Водночас видання зазначило, що у Сполучених Штатах чоловіки можуть бути призвані, починаючи з 18 років.

Газета підкреслює, що здорові чоловіки віком до 30 років, які є кістяком більшості армій, є частиною найменшого покоління в сучасній історії України. Але Україна повинна збалансувати необхідність протистояти російському наступу, збільшивши військо. Проте існує ризик втратити ціле покоління.

Видання зазначає, що така демографічна ситуація відображає тривалий вплив історії. Причини сучасної проблеми сягають понад століття.

"Стрімке зниження народжуваності в Україні в перші десятиліття після розпаду Радянського Союзу не є унікальним. Подібне падіння спостерігалося в багатьох пострадянських країнах, у тому числі в Росії. Але демографічний виклик України під час війни набагато гірший, ніж у Росії. Загалом у Росії майже вчетверо більше людей, що дає їй більшу кількість чоловіків. А падіння рівня народжуваності — середньої кількості дітей, народжених кожною жінкою — в Україні було різкішим, у результаті чого кількість молодих чоловіків була меншою порівняно з рештою населення", — йдеться у статті.

За даними соціологів, у 1991 році українки в середньому народжували 1,9 дитини. Через десятиліття народжуваність впала до 1,1 дитини. Коли цим дітям виповнилося 20 років, ефект їхньої меншої чисельності був відчутний спочатку в робочій силі, а потім став значно помітнішим після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Хлопцям, які народилися наприкінці 90-х та на початку 2000-х, зараз від 18 до 27 років. Але чоловіків за 40 років в Україні вдвічі більше, ніж за 20 років.

"Рішення Зеленського призвати чоловіків, починаючи з 25 років, ризикує ще більше зменшити це маленьке покоління українців. І багато з обмеженої кількості 25- та 26-річних чоловіків — близько 467 000, згідно з оцінкою уряду на 2022 рік — уже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову", — зазначає NYT.

Попереднє рішення про граничний призовний вік значною мірою захистило молоде покоління. Але 25- та 26-річні хлопці, які зараз підлягають призову, знаходяться якраз у середині цього покоління.

Видання зазначає, що вже зараз стають зрозумілими наслідки війни для наступного покоління українців. З 2021 по 2023 рік кількість народжених впала майже вдвічі.

За даними Євростату, ще одним з важливих факторів падіння є те, що близько 800 тисяч українських жінок віком від 18 до 34 років виїхали до країн Європейського Союзу. Поки що відсутність жінок відіграє в українській демографії більшу роль, ніж призов чоловіків.

Нагадаємо, 2 квітня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зменшення мобілізаційного віку. Тепер вік зменшено з 27 до 25 років. 2 квітня президент підписав ще два законопроєкти ― про анулювання статусу "обмежено придатний" та про електронний кабінет військовозобовʼязаного.