ЗСУ треба терміново "омолодити": чи почнуть мобілізовувати 20-річних, відповів нардеп

В останній тиждень це питання часто обговорюється у суспільстві

В Україні не збираються мобілізувати громадян з 20 років, бо у цьому немає потреби. Зменшення мобілізаційного віку до 25 років було правильним рішенням, проте більш радикальних змін вводити не планують.

Народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про це ТСН. Політик нагадав, що наразі Збройні сили України (ЗСУ) вважаються найстарішою армією у Європі, тому їм терміново треба омолодження складу.

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"Рішення про зменшення призовного віку ― це повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі ― від 17-18 до 25 років", ― розповів Веніславський.

Зниження мобілізаційного віку дозволяє розширити список військовозобов’язаних громадян. Сам нардеп позитивно ставиться до цього нововведення.

"Ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов’язаних, а отже, могли бути мобілізованими до Збройних сил України. Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати", ― сказав Веніславський.

Нардеп заперечив, що в Україні планують радикально зменшити вік для мобілізації до 20 років. У цьому немає потреби, зазначає Веніславський. Це питання навіть не обговорюється.

"Ні, такого не планується і навіть не розглядається станом на зараз. Такої потреби наразі немає", ― сказав Веніславський.

Законопроєкт про мобілізацію, який нардепи раніше завалили чотирма тисячами правок, винесуть на розгляд на найближче планерне засідання. Цю інформацію Веніславський розповів журналістам.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк назвав дату винесення законопроєкту про мобілізацію на розгляд Ради. Він вважає, що фінальне голосування відбудеться на цьому тижні.

Володимир Зеленський 2 квітня підписав законопроєкт про зменшення мобілізаційного віку. Раніше військовозобов’язаними вважались чоловіки від 27 років. Тепер вік зменшено до 25 років. 2 квітня президент підписав ще два законопроєкти ― про анулювання статусу "обмежено придатний" та про електронний кабінет військовозобовʼязаного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з засуджених зможе мобілізуватись у ЗСУ та на яких умовах. Один з комітетів ВРУ порекомендував офіційно дозволити служити в армії тим, хто знаходиться в місцях позбавлення волі.