Есть риск потерять целое поколение? New York Times рассказала о проблеме с мобилизацией в Украине

Украина вынуждена увеличивать численность войска

Сегодня Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, в стране очень мало молодых мужчин. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский пошел на политически болезненный шаг, снизив призывной возраст до 25 лет с 27 лет.

Об этом пишет New York Times. В то же время издание отметило, что в Соединенных Штатах мужчины могут быть призваны, начиная с 18 лет.

Газета подчеркивает, что здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, которые являются костяком большинства армий, есть частью наименьшего поколения в современной истории Украины. Но Украина должна сбалансировать необходимость противостоять российскому наступлению, увеличив войско. Однако есть риск потерять целое поколение.

Издание отмечает, что подобная демографическая ситуация отражает длительное влияние истории. Причины современной проблемы уходят более чем на столетие.

"Стремительное снижение рождаемости в Украине в первые десятилетия после распада Советского Союза не уникально. Подобное падение наблюдалось во многих постсоветских странах, в том числе в России. Но демографический вызов Украины во время войны намного хуже, чем в России. Всего в России почти вчетверо больше людей, что дает ей большее количество мужчин. А падение уровня рождаемости — среднего количества детей, рожденных каждой женщиной — в Украине было более резким, в результате чего количество молодых мужчин было меньше по сравнению с остальным населением", — говорится в статье.

По данным социологов, в 1991 году украинки в среднем рожали 1,9 ребенка. Спустя десятилетие рождаемость упала до 1,1 ребенка. Когда этим детям исполнилось 20 лет, эффект их меньшей численности был ощутим сначала в рабочей силе, а затем стал заметнее после вторжения России в Украину в 2022 году.

Ребятам, родившимся в конце 90-х и начале 2000-х, сейчас от 18 до 27 лет. Но мужчин за 40 лет в Украине вдвое больше, чем за 20 лет.

"Решение Зеленского призвать мужчин, начиная с 25 лет, рискует еще больше уменьшить это маленькое поколение украинцев. И многие из ограниченного количества 25- и 26-летних мужчин – около 467 000, согласно оценке правительства на 2022 год – уже служат в армии, живут на оккупированных территориях или за пределами Украины. Остальные имеют работу или инвалидность, которые освобождают их от призыва", — отмечает NYT.

Предыдущее решение о предельном призывном возрасте в значительной степени защитило молодое поколение. Но 25- и 26-летние ребята, которые сейчас подлежат призыву, находятся как раз в середине этого поколения.

Издание отмечает, что уже сейчас становятся понятны последствия войны для следующего поколения украинцев. С 2021 по 2023 год количество родившихся упало почти вдвое.

По данным Евростата, еще одним из важных факторов падения является то, что около 800 тысяч украинских женщин от 18 до 34 лет уехали в страны Европейского Союза. Пока отсутствие женщин играет в украинской демографии большую роль, чем призыв мужчин.

Напомним, 2 апреля Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении мобилизационного возраста. Теперь возраст уменьшен с 27 до 25 лет. 2 апреля президент подписал еще два законопроекта – об аннулировании статуса "ограниченно пригодный" и об электронном кабинете военнообязанного.