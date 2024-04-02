В мобілізації буде три важливих зміни: що нового чекає на українців

Нововведення стосуються зразу декількох моментів

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зелінський підписав три важливих законопроєкти. Вони стосуються мобілізації та військового обліку.

Ці документи були раніше ухвалені Верховною Радою. Проте деякий час очікували підпису глави держави. "Телеграф" зібрав для вас основні положення, які передбачені в нових законах.

Зниження мобілізаційного віку

Президент підписав законопроєкт, яким мінімальний вік для мобілізації зменшується з 27 до 25 років. Раніше мобілізаційний вік в Україні був з 27 по 60 років. Однак чоловіки від 18 до 27 могли мобілізуватись, якщо вони мають військовий досвід.

Варто зазначити, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікування. Крім того, цим документом Кабінету міністрів доручається протягом шести місяців з дня набрання чинности цим законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.

Електронний кабінет військовозобовʼязаного

Також Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами. У Міністерстві оборони пояснили, що саме передбачає цей закон:

можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані, наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов;

створення застосунку для військовослужбовців Армія+. Першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року;

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем;

удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК;

отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.

Варто зазначити, що реєстр "Оберіг" наповнюватиметься даними під час взаємодії людини з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, власниками яких є державні органи. Тут потраплять наступні дані громадян:

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю;

наявність посвідчення водія;

дані про батьків військовозобов’язаного;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;

дані про виїзд за кордон;

інформація про судимості та інше.

"Обмежено придатних" військовозобовʼязаних більше не буде

Глава держави також підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Документ передбачає лише два стани — "придатний" та "непридатний" до військової служби. Військово-лікарська комісія (ВЛК) тепер має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину.

Крім того, документом передбачається, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше пройшли ВЛК та отримали статус "обмежено придатний", тепер мають повторно пройти ВЛК. У документі зазначається, що для цього таким особам відводиться до 9 місяців.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.