За неуплату алиментов – минус отсрочка: в новом мобилизационном законе есть сюрприз для тысяч мужчин

В Минюсте отметили, что мобилизация — не наказание

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Такое нововведение содержится в новом законе о мобилизации, который вступает в силу уже в мае 2024 года.

В настоящее время отцы троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Но за неуплату алиментов в течение трех месяцев отсрочку могут аннулировать. Как будет работать новая норма закона, пишет LB.ua.

В материале отмечено, что ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности. Если безответственный отец потеряет отсрочку, он может попасть в ряды ВСУ.

В Министерстве юстиции оценивают этот потенциальный мобилизационный ресурс в 20 тысяч человек. При этом в ведомстве объяснили, что мобилизация не наказание, здесь это возможность службой в армии с достаточно высокими зарплатами погасить свои долги и обеспечить своих детей.

Напомним, что в документе также есть положение о мобилизации автотранспорта и ограничении в праве управления авто для лиц, уклоняющихся от мобилизации.

В частности, типы, марки и количество транспортных средств будет устанавливаться Мобилизационным планом Украины. А самим исключением будут заниматься представители военкоматов, ГУР или СБУ.

Как уверяют эксперты, легковые авто забирать не будут. Однако армии нужны пикапы, грузовики, микроавтобусы, а также вся специальная техника – от тракторов и до экскаваторов.

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