Забронювати працівника стане складніше: що помітила адвокат в законі про мобілізацію

При бронюванні працівника потрібно бути уважними — помилка може привести до непостановки на спецоблік

В Україні незабаром набере чинності новий закон про мобілізацію. 17 квітня він був опублікований в парламентській газеті "Голос України" та почне діяти через місяць після публікації. Адвокати вже вказують на неочевидні зміни, які впровадили в оновленому законі.

Так, адвокат Дар'я Тарасенко наголошує, що окрім факту бронювання співробітника, для відстрочки також знадобиться перебування на спецобліку. Юристка зазначає, що ТЦК та СП мають право відмовити у постановці на спецоблік при бронюванні. До набуття чинності нового закону, непостановка не позбавляла права на відстрочку.

Наразі потрібно не тільки мати бронювання, а й роботодавцю скерувати документи до ТЦК та СП, а там мають поставити військовозобов'язаного на спецоблік. Зазначимо, що підставами для відмови зарахування на спецоблік можуть бути зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації:

прізвища, ім’я та по батькові

року народження,

військово-облікової спеціальності,

неправильні дані про організацію, серед яких назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дані оновлювати потрібно буде після вступу закону в дію. Це можна буде зробити в електроному кабінеті, ТЦК та СП і ЦНАПі — вони мають впоратися з напливом військовозобов'язаних.