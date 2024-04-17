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Забронювати працівника стане складніше: що помітила адвокат в законі про мобілізацію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Загальна мобілізація для чоловіків з 25 років триває Новина оновлена 17 квітня 2024, 11:01
Загальна мобілізація для чоловіків з 25 років триває. Фото Колаж

При бронюванні працівника потрібно бути уважними — помилка може привести до непостановки на спецоблік

В Україні незабаром набере чинності новий закон про мобілізацію. 17 квітня він був опублікований в парламентській газеті "Голос України" та почне діяти через місяць після публікації. Адвокати вже вказують на неочевидні зміни, які впровадили в оновленому законі.

Так, адвокат Дар'я Тарасенко наголошує, що окрім факту бронювання співробітника, для відстрочки також знадобиться перебування на спецобліку. Юристка зазначає, що ТЦК та СП мають право відмовити у постановці на спецоблік при бронюванні. До набуття чинності нового закону, непостановка не позбавляла права на відстрочку.

Наразі потрібно не тільки мати бронювання, а й роботодавцю скерувати документи до ТЦК та СП, а там мають поставити військовозобов'язаного на спецоблік. Зазначимо, що підставами для відмови зарахування на спецоблік можуть бути зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації:

  • прізвища, ім’я та по батькові
  • року народження,
  • військово-облікової спеціальності,
  • неправильні дані про організацію, серед яких назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дані оновлювати потрібно буде після вступу закону в дію. Це можна буде зробити в електроному кабінеті, ТЦК та СП і ЦНАПі — вони мають впоратися з напливом військовозобов'язаних.

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#Мобілізація #Бронювання