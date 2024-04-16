Спочатку штрафи, а потім кримінальна справа: юрист розповіла, як каратимуть ухилянтів по новому закону про мобілізацію

Закон ще не набрав чинності

У новому законі про мобілізацію передбачена відповідальність військовозобов’язаних громадян за невиконання його норм. Зокрема, обмеження у праві на керування транспортним засобом та штрафи.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&partners", заступниця голови військового комітету Асоціації правників України Катерина Аніщенко у коментарі "Телеграфу" розповіла, як саме буде відбуватися притягнення до відповідальності порушників. Вона наголосила, що незнання закону не звільняє від відповідальності.

"Щойно документ буде оприлюднений в газеті "Голос України", він вважається таким, що набув чинності. А громадяни, відповідно, сповіщеними про його ухвалення, початок роботи та наслідки за ухилення від його виконання", — зазначила юрист.

За словами Аніщенко, щодо повісток закон передбачає, що виклик у ТЦК направлятимуть за адресою реєстрації, вказаною в біографічному реєстрі. Вона зазначила, якщо особа змінила адресу реєстрації, вона зобов’язана повідомити про це ТЦК. Водночас юрист наголосила, що у разі відсутності такого сповіщення, автоматично вважатиметься, що громадянин отримав повістку і має 10 днів на виконання вимог, вказаних у ній.

Аніщенко також повідомила, що людина, яка ухиляється від виконання вимог закону, отримує штраф, а у разі його несплати така особа отримає сповіщення про ще один штраф. Проте вона підкреслила, що після несплати вдруге можуть бути розпочаті слідчі дії в рамках кримінального провадження.

"У такому разі громадянин матиме справу зі статтею про ухилення від мобілізації. Якщо ми кажемо про відкриття кримінальної справи, тут вже підключаються всі наявні механізми розшуку: відеозаписи з камер спостереження, відстеження кредитної картки і таке інше", — пояснила юрист.

За її словами, у випадку, коли громадянин сплатив штраф, але свої дані звіряти все одно став, на нього чекає повторне накладення штрафу. Адвокат зазначила, що розміри штрафів в законі не прописані, але йтиметься про суми від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн.

"Максимально можливий штраф — 80 тис. грн. Як і за минулої редакції, у новому законі передбачено, що рішення про штрафи ухвалюватиме начальник ТЦК", — підсумувала вона.

Детальніше про нові норми закону про мобілізацію та їх тлумачення читайте у матеріалі "Телеграфа": "Закон про мобілізацію: ТЦК обіцяють впоратися з чергами, а ухилянтів шукатимуть за допомогою відеокамер".

Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Він набуде чинності через 30 днів після публікації у парламентській газеті "Голос України".